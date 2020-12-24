Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma - Son Dakika

Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma

24.12.2020 10:40
Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma, System.String[]

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında son dönemlerde alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye, yoğun bakımlardaki hasta sayısı azalmaya başladı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında son dönemlerde alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye, yoğun bakımlardaki hasta sayısı azalmaya  başladı. En büyük endişe ise rehavet yaratması.

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Şu an itibarıyla büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı" dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da "Yaklaşık bir ay önceki döneme göre Covid servislerinde yatan hasta sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı yüzde 50 azaldı. Ayaktan Covid polikliniğine başvuran hasta sayısında da yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 oranında azalma mevcut" diye konuştu.

Son dönemlerde artan vakalar nedeniyle artırılan önlemlerin olumlu sonuçları hastanelerin yoğun bakımlarına ve ilk başvuru merkezlerine yansıdı. Özellikle hafta sonu ve hafta içi saat 21.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında, yoğun bakım ünitelerinin ve ilk başvuru merkezlerinin yükü hafifledi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE OLUMLU SONUÇLAR VARTürk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandeminin ikinci dalgasının en başında çok büyük bir yoğunluk olmuştu. Hiçbir yerde yoğun bakımlarda yer kalmadı, 112 çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu çerçevede alınan önlemler bir süre sonra etkisini gösterdi. Şu an itibarıyla büyükşehirlerde yoğun bakımlarda gereksinim azalmaya başlamış durumda. Yatak sayıları ve hasta sayısı azaldı. Ağır hastalar şu anda en ağır hastalar olarak devam ediyor. Ama artık acillerde sedyelerde bekleyen hasta görüntüleriyle karşılaşmamaya başladık. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak durum değerlendirmesi yaptığımızda diğer büyükşehirlerin de aynı durumda olduğunu gördükö dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ TEHLİKE YENİ YIL KUTLAMALARI"Prof. Dr. Demirkıran, rehavete kapılan vatandaşlar nedeniyle yeni yıl kutlamaları konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Son alınan önlemlerle birlikte yaklaşık yüzde 20-30 oranında bir azalma olduğu görülüyor. Kesin sonuçları söylemek şu anda kolay olmayabilir ama yoğun bakımlarda yüzde 30, bazı yerlerde yüzde 40'a varan bir azalma var. En büyük endişem bu azalmayı söylememizin bir rehavet yaratması. Önümüzdeki tehlike yeni yıl kutlamaları. Kutlamalar yapılmayacak dendi ama bir şekilde vatandaşlar bir araya gelirse ocak aynın sonlarına doğru şubat ayında bizi sıkıntıya sokabilir" diye konuştu.

"2021 YILININ ALTINCI AYINDAN ÖNCE HIZLI BİR RAHATLAMA BEKLEMEYELİM "İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç .Dr. Zekayi Kutlubay ise alınan önlemler nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Covid ilk başvuru merkezlerindeki sayıların yarı yarıya düştüğünü belirtti. Doç. Dr. Kutlubay, "Yaklaşık bir ay önceki döneme göre Covid servislerinde yatan hasta sayısı yüzde 40 oranında azaldı. Yoğun bakımlarımızda yatan hasta sayısı yüzde 50 azaldı. Ayaktan Covid polikliniğine başvuran hasta sayısında da yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 oranında azalma mevcut. Ancak boş yatakların olması, başvuran hasta sayısının azalması hiçbir zaman bizi gevşetmemeli. İkinci dalgayı atlatmak üzereyiz ama yeni bir dalganın gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. İngiltere'den gelen haberler malum. Mutasyona uğrayan yeni bir virüs ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında artan virüsten bahsediliyor ve bu virüs de farklı ülkelerde görülmeye başladı. Bu yüzden 2021'in 6'ncı ayından  önce hızlı bir rahatlama beklemeyelim" dedi.

AİLE İÇİ BULAŞA DİKKATAile içi bulaşa dikkat çeken Doç. Dr. Kutlubay, "Genelde bize başvuran kişileri sorguladığımızda ya ev içi bulaş söz konusu ya da iş yerinden bulaş söz konusu. Evden Covid pozitif çıkarsa çoğunlukla eşine, çocuğuna ya da yakın aile içi bireylere bulaştırıyor. Bu yüzden ev içi bulaşlara dikkat etmekte fayda var. Evlerde toplanma, arkadaş ziyaretleri gibi faaliyetlerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma
Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma
Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma
Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma

Yoğun Bakım Derneği, Yönetim Kurulu, Yoğun Bakım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakım servislerinde yüzde 40, kovid  şikayetiyle başvuruda yüzde 50 azalma - Son Dakika


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