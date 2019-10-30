Son Dakika Haberleri: Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'nin kız kardeşinden açıklama
Son Dakika Güncel Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'nin kız kardeşinden açıklama

Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'nin kız kardeşinden açıklama

1 saat önce

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, sabaha karşı koroner yetmezlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'nin kız kardeşinden açıklama, System.String[]

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, sabaha karşı koroner yetmezlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Erbil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan doktor kardeşi Yeşim Erbil, "Ağabeyimin durumu iyi. Bir kalp spazmı geçirdi. Kardiyolog doktorlar durumu takip ediyor, gerekli tedavisi yapılıyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu. Ünlü şovmenin menajeri Perim Özgeldi'nin kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklamasını yapmasının ardından bir açıklama da Erbin'in doktor kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. Yeşim Erbil'in yaptığı açıklamayı Erbil'in kızı Sezin Erbil sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yeşim Erbil, "Günaydın, ağabeyimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar ağabeyimi takip ediyor, gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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