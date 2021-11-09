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Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı - Son Dakika

Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı

09.11.2021 15:51
Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı

BATMAN'da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kafa içi boşluğunda genişleme tespit edilen, yoğun bakımdaki 93 günlük tedavisi sırasında 10 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan 3 yaşındaki Mavin Yüce, hayata tutundu.

BATMAN'da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kafa içi boşluğunda genişleme tespit edilen, yoğun bakımdaki 93 günlük tedavisi sırasında 10 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan 3 yaşındaki Mavin Yüce, hayata tutundu. Taburcu edilen küçük Mavin'in tedavisine evde devam edilecek.

Dilbirin ve Abdullah Yüce çiftinin 3 yaşındaki kızları Mavin rahatsızlanınca Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mavin'in yapılan tetkiklerinde hidrosefali hastalığı teşhisi konuldu. Kafa içi boşluğunda genişleme tespit edilen Mavin Yüce, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki 93 günlük tedavi sürecinde Mavin Yüce'nin 10 kez duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hayata tutunmayı başaran Yüce, taburcu edildi.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz, Mavin'in kafa içi boşluklarda genişlemeyle tedavisine başlandığını söyledi. Yüce'nin bilinç kaybı da yaşadığını belirten Yavuz, "Hastanın çocuk yoğun bakım ihtiyacı olması nedeniyle takiplerini yoğun bakımda devam ettirdik" dedi.10 KEZ KALBİ DURDUYüce'nin hastalığının kontrolsüz şekilde ağır ve çoklu organ yetmezliğine sebep olduğunu ifade eden Yavuz, "Farklı zamanlarda olmak üzere tam 10 kez kalbi durdu ve kalp masajı yapmak zorunda kalındı. Bunun yanında diğer tüm destek tedavilerine devam edildi. Beyin cerrahisi tarafından hastalığına yönelik tedavi uygulamaları yapıldı. Mavin'e ilk hastanede uzun süre yoğun bakımda akciğer makinesine bağlı hastaların evde takibine olanak sağlayan trakeostomi (nefes borusu açma) işlemi yaptık. Ayrıca beslenme problemi olan kronik bakım hastalarının daha iyi beslenme ve enerji ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak üzere yapılan gastrostomi (mideye beslenme boşluğu açma) işlemi de hastanemizde ilk kez bir çocuk hastada uygulandı. 93 günlük yoğun bakım zorlu sürecinin ardından Mavin'imiz artık evinde takip edilebilecek duruma geldi. Yaşam mücadelesini büyük bir mucizeyle kazandığını görmek de bize kısmet oldu" diye konuştu.

Mavin'in yaşama tutunmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden annesi Dilbirin ve babası Abdullah Yüce, gözyaşlarıyla, "Bize bir hayat bağışladınız, bu bir mucize. Allah hepinizden razı olsun" dedi.


Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı
Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı
Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı - Son Dakika
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