Yoğun bakımda kalan 3 hasta alkışlarla servise alındı - Son Dakika
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Yoğun bakımda kalan 3 hasta alkışlarla servise alındı

6 saat önce

Yoğun bakımda kalan 3 hasta alkışlarla servise alındı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Yoğun bakımda kalan 3 hasta alkışlarla servise alındı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik:

"Kovid-19 bir kısım hastalarda ağır seyretse de etkin bir tedaviyle geri dönüşüm oluyor"

VAN - Van'da korona virüs testi pozitif çıkıp durumu ağırlaşan 3 hasta, 3 hafta kaldıkları yoğun bakım ünitesinden alkışlar eşliğinde servise alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs hastalığının tüm belirtilerini gösteren hastalar, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 3 hafta boyunca yoğun tedavi ve oksijen tedavi desteği alan hastalar, akciğerdeki iltihabın gerilmesi sonucu yataklı servise alınmalarına karar verildi. Tekerlekli sandalye yardımıyla servise alınan hastalar, kendileriyle yaklaşık 3 hafta boyunca ilgilenen doktor ve sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. Servislerde takip edilen ve sağlık durumları iyi olan hastaların yakın günlerde taburcu edileceği belirtildi.

"Kovid-19 bazı hastalarda ağır seyrediyor"

İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, korona virüsle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti. Başarılı bir yoğun bakım tedavisinin ardından bu hafta 3 hastayı servise almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başhekim Çelik, "Kovid-19 ile mücadelemizde özellikle yoğun bakımda yatan hastalarımızın tedavileri başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta içinde 3 yoğun bakım hastamızı servise almanın mutluluğunu yaşadık. Kovid-19 bazı kişilerde hiçbir şikayet olmadan ayakta atlatılıyor, bazılarında hastaneye yatırılıyor ama serviste takip ediliyor ve genel durumları ise iyi oluyor. Ancak bir kısım hastada ise çok agresif ve ağır seyrediyor. Bu hastalar da yoğum bakımda takip ediliyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de hastalar bu şekilde bir organizasyon şeklinde yönetiliyor" dedi.

"Hastalarımızın çoğu serviste takip ediliyor"

Van'da korona virüs hastalarının çoğunluğunu serviste takip ettiklerini dile getiren Çelik, "Yoğun bakımda takip edilen hastaların yaş ortalaması 60 üzeri ve ek hastalıkları olan hastalarımızdan oluşuyor. Hastalarımız 2-3 hafta yoğun bakımda kaldı. Bunlar yoğun tedavi ve oksijen tedavi desteği aldılar. Tedavinin etkinliğiyle akciğerdeki iltihap geriledi. Hastaların durumu iyi ve servise alındılar" diye konuştu.

"Kadın bir hasta 22 gün solunum cihazına bağlı kaldı"

Ayrıca 60 yaşında bir kadının da 22 gün boyunca solumun makinesine bağlı kaldığını ve durumunun iyiye seyretmesinden dolayı cihazdan ayırdıklarına dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"60 yaşında kadın bir hastamız ise solunum makinesine bağlıydı. 22 gün solunum makinesine bağlı kaldı. Solunum cihazından ayırdık ama yoğun bakımdan henüz çıkaramadık. Kovid-19 bir kısım hastalarda ağır seyretse de etkin bir tedaviyle geri dönüşüm oluyor. Böylece hastalar düzelebiliyor."

Yoğun bakımda kalan 3 hasta alkışlarla servise alındı

Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:05 Kaynak: İHA

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