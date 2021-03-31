Yoğun bakımda korona tedavisi gören yabancı uyruklu şahıs 3. kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Yoğun bakımda korona tedavisi gören yabancı uyruklu şahıs 3. kattan atlayarak intihar etti
31.03.2021 02:36
Yoğun bakımda korona tedavisi gören yabancı uyruklu şahıs 3. kattan atlayarak intihar etti Yalova Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.
Yoğun bakımda korona tedavisi gören yabancı uyruklu şahıs 3. kattan atlayarak intihar etti
YALOVA - Yalova Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.
Olay bu sabah saat 07.30 sıralarına meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Muhammed Khazaal Faysal, görevlilerin ilaçlarını verip odadan ayrılmasından sonra camı açarak kendini beton zemine bıraktı. Faysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Faysal'ın na'şı hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen şahsın korona haricinde diğer rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenildi.
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