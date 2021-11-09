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Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı - Son Dakika

Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı

09.11.2021 10:46
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı

GAZİANTEP'te kontrole gittiği hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan 36 haftalık hamile Öznur Korkmaz (24), durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı.

GAZİANTEP'te kontrole gittiği hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan 36 haftalık hamile Öznur Korkmaz (24), durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavi sırasında acil sezaryene alınan Korkmaz, 'Eftelya' ismi verilen kız bebek dünyaya getirdi. Hamileliği sırasında aşı yaptırmayan Korkmaz, 8 gün sonra ilk kez bebeğini kucağına aldı ve herkesi aşı olmaya davet etti.

Gaziantep'te bir çocuk annesi 36 haftalık hamile Öznur Korkmaz, 20 Ekim'de kontrol için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ne başvurdu. Burada kontrolleri sırasında görülen yoğun öksürük üzerine Korkmaz'a PCR testi uygulandı. Testi pozitif çıkan ve koronavirüse yakalandığı belirlenen Korkmaz'ın tedavisine başlandı. Korkmaz, 27 Ekim'de şikayetleri artınca yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane doktorları yoğun bakımda tedavi gören Korkmaz'ın hamileliğinin sonuna geldiğini belirleyerek doğum yapması gerektiği kararına vardı. Bunun üzerine gerekli önlemlerle 28 Ekim günü sezaryene alınan Korkmaz, 'Eftelya' ismi verilen kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından Öznur Korkmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken, Eftelya bebeğin koronavirüs testi ise negatif çıktı.

'BEBEĞİME SAĞLIKLI ŞEKİLDE KAVUŞTUM'Durumunun düzelmesinin ardından doğumdan 8 gün sonra servise çıkarılan Öznur Korkmaz, bebeğini ilk kez kucağına aldı. Günler sonra bebeğini kucağına almış olmanın mutluluğunu yaşayan Korkmaz, "Hamileliğimin son sürecinde sancılarım artınca kontrol için hastaneye geldim. Hastanede aşırı derecede öksürük başladı ve testim yapılınca pozitif çıktı. Tedavi sırasında da durumum ağırlaşınca yoğun bakıma alındım. Yoğun bakımdayken doğum yapmam gerektiği söylendi ve doktorlar beni ameliyata aldı. Herkes benimle çok ilgilendi. Önce Allah'ın sonra doktorların sayesinde bebeğime sağlıklı bir şekilde kavuştum. 8 gün sonra çocuğumu kucağıma aldım, çok mutluyum" dedi.'AŞINIZI MUTLAKA YAPTIRIN'Koronavirüse karşı kendisini aylarca koruduğunu ancak doğuma kısa süre kala hastalığa yakalandığını anlatan Öznur Korkmaz, özellikle hamile kadınlara aşı olmaları çağrısı yaptı. Aşı yaptırmadığı için yoğun bakımda zor günler geçirdiğini anlatan Korkmaz, "Yoğun bakımda kaldığım süre çok zor geçti. Nefes almakta zorlanıyordum. Böyle bir süreçte doğum yaptım. İnşallah kimse benim düştüğüm duruma düşmez. Aşı olmamıştım. Başta hamileler olmak üzere herkes aşısını yaptırsın. Çünkü çok zor günler geçirdim. Normalde lohusalık dönemimi evde geçirmem gerekiyordu ama hastanede geçirdim" diye konuştu.'MUTLU BİR ŞEKİLDE TABURCU EDECEĞİZ'Hastane başhekimi Gökhan Karalar ise Öznur Korkmaz'ın doğumuna günler kala kendilerine başvurduğunu ve yapılan testinin pozitif çıkmasıyla tedavisine başladıklarını anlattı. Hastanede tedavisine başlanmasından 7 gün sonra durumunun ağırlaşmasıyla Öznur Korkmaz'ın yoğun bakıma alındığını anlatan Karalar, "Hastamız bize geldiğinde 36 haftalık gebeydi. İlk tahlillerinde koronavirüs testinin pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızın akciğer bulguları ve tahlil bulguları biraz kötüydü. 7 gün sonra hastanın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma aldık ve gebe olduğundan çoğu ilacı uygulayamadık. Hasta ile ilgili bir doktorlarımızla komisyon oluşturduk ve doğum kararı vererek sezaryene aldık. Önce bebeğin sonra da annenin hayatını kurtarmak için bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat başarılı geçti ve kız bebek dünyaya geldi. Doğumun ardından anneyi tekrar yoğun bakım ünitesine tedaviye aldık. Yaptığımız iyi bir tedavi sonucunda anne negatife döndü. İkisinin de sağlık durumları gayet iyi. 8 gün sonra anne yoğun bakımdan çıktı ve bebeğini kucağına aldı. Şu an ikisinin de sağlık durumları iyi olduğu için mutlu bir şekilde taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mustafa Sürücü ise Öznur Korkmaz'ın koronavirüse bağlı genel durumunun kötü olduğunu ve oksijen satürasyonun düşmesi üzerine acilen sezaryen kararı verdiklerini söyledi. Sürücü, bebeğin gayet sağlıklı dünyaya geldiğini ve annede de olumsuz bir komplikasyon gelişmediğini ifade ederek, "Zor bir süreçti ama başarıyla tamamlandı" dedi.

Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı
Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Gaziantep, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakımda korona tedavisi görürken doğan bebeğini 8 gün sonra kucağına aldı - Son Dakika
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