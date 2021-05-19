Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel - Son Dakika

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel

19.05.2021 09:06

Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergen, bir ay önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ve günler sonra normal odaya alınan Burak Sergen'in, 37 gün sonra hastanede çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz'de rol alan Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu sağlık durumunun iyiye gitmesiyle önceki gün normal odaya alındı.

"HAYATA TUTUNMAK ÇOK GÜZEL"

Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastane odasında çektirdiği ilk fotoğrafını Hürriyet'le paylaştı. Sağlık durumu hakkında konuşan ilk kez açıklama yapan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR

Nişanlısı Nihan Ünsal'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyen başarılı oyuncu, "Nihan'ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum" dedi. Nihan Ünsal ise "Durumu iyi ama Kovid'in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor" şeklinde konuştu.

VİDEO YÖNTEMİYLE DİZİYE DÖNECEK

'Sadakatsiz'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluşacak. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak.

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel

Burak Sergen, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel - Son Dakika Magazin


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