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Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı - Son Dakika

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı

30.12.2021 23:49
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi altında tutulan bir kişiye cinsel saldırıda bulunan hasta bakıcı, hakim karşısında yaptığı savunmada, "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi. Sanığın 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Zeytinburnu'nda bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan N.Ö., 21 Mayıs 2021 tarihinde korona virüs nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadın hasta Z.A'nın yardım istemesi üzerine yanına gitti. N.Ö. iddiaya göre hastanın vücudunu temizlerken göğüslerini de açarak temizleme bahanesiyle öptü ve eliyle okşadı. N.Ö. odaya başka bir sağlık memuru girince hemen hastadan uzaklaştı. Hasta kadının şikayetçi olması üzerine N.Ö. hakkında 15 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"MÜVEKKİLİM SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ODAYA GİRMEDİ"

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık N.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı mağdurun önceki celsede sanık için 'iyi bir insandı' ifadesini kullandığını belirterek "N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" dedi. Mahkeme başkanı, bunun üzerine sanık avukatına "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.

Sanık avukatı savunmasının devamında "Gelen raporda mağdurun bilincinin açık olduğu yazmaktadır. Müvekkilim suç işlemek amacıyla odaya girmemiştir. Bakımını üstlendiği çocukları vardır. Ceza alırsa onların da hayatı kararacaktır. Tahliyesini ve beraatini talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

"BİR GAFLETE DÜŞTÜM"

Tutuklu sanık N.Ö. ise, "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşam nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor. O akşam bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın 'bezimi değiştirir misin?' dedi" şeklinde savunma yaptı. Savunma yaparken gözyaşlarına boğulan sanık "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.

9 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Mahkeme sanık N.Ö.'nün 'cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2021'de bir devlet hastanesinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, sanık N.Ö.'nün yoğun bakım ünitesinde hasta bakıcı olarak çalıştığı, müşteki Z.A.'nın ise yoğun bakımda korona virüs sebebiyle yattığı belirtilmişti. Z.A.'nın bakıma muhtaç olduğu iddianamede açıklanarak "Sanığın müştekiyi temizlemek için olay günü yanına geldiği, istememesine rağmen vücudunun bazı noktalarını temizlemeye başladığı ve göğüslerini açarak temizleme bahanesiyle öptüğü" ifadeleri kullanılmıştı. Müştekinin itirazına rağmen sanığın hasta kadını öpmeye ve okşamaya devam ettiği de iddianamede belirtilerek, odaya başka bir sağlık memurunun girmesiyle sanığın müşteki kadından uzaklaştığı aktarılmıştı. Sanık N.Ö. alınan savunmasında "Müştekinin temizlemesini istediği bölgelerini temizledim. Göğüslerinin altının kızarık olduğunu görünce orayı da temizledim. Tam o sırada ayağım kaydı ve müştekinin üzerine düştüm. Özür diledim ve odadan çıktım" demişti. Öte yandan soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında sanığın düşmediği ve müşteki Z.A.'nın üzerinde uzun süre beklediği belirtilmişti. Tanık olarak dinlenen hemşire M.D.'de sanığın hasta kadının göğüslerini öptüğünü anlatmıştı. N.Ö. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Zeytinburnu, Saldırı, Mahkeme, Mayıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı - Son Dakika


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