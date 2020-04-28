Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kadın, 32 gün sonra servise alındı - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.K. (61), 32 gün süren tedavisinin ardından normal servise alındı.

Kayseri'de oturan H.K., 25 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde H.K.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan kadın, durumu ağır olunca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yoğun bakımda 17 gün solunum cihazına bağlı kalan H.K., 32 gün süren tedavinin ardından normal servise alındı. Sağlık çalışanları H.K'yi alkışlarla normal servise götürdü. H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.