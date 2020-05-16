Yoğun bakımda koronavirüsle fedakarca mücadele - Son Dakika

Yoğun bakımda koronavirüsle fedakarca mücadele
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi sürecini takip etti.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs hastalarının tedavi sürecini takip etti.
10 BİN 364 HASTA MUAYENE EDİLDİ 11 Mart tarihindeki ilk vakanın ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi de olası koronavirüs hastalarına karşı tüm hazırlıkları tamamladı. Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından hastaneye başvuran ve koronavirüs teşhisi konulan kişiler tedavi edilmeye başlandı. Hastanede bu süreçte toplam 10 bin 364 kişi muayene edildi, 2 bin 133 hasta ise yatarak tedavi gördü. Bin 793 kişi taburcu edilirken şu an hastalardan 33'ü yoğun bakımda bulunuyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:30 Kaynak: DHA
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