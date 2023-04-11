Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası

11.04.2023 12:52
Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası

Şişli'deki bir hastanede arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımda bulunan oksijen vanalarını kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikerinin davasında karar çıktı.

Şişli'deki bir hastanede arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımda bulunan oksijen vanalarını kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikerinin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 17,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla kalem şakası yaparken yoğun bakım servisinde bulunan oksijen vanaları kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın davası karara bağlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih K. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Beraatını talep etti

Duruşmada son sözü sorulan sanık, avukatlarının talepleri konusunda uygun görüş verilseydi gerçeğin ortaya çıkacağı kanaatinde olduğunu ve beraatını talep ettiğini söyledi.

17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih K.'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin 'olası kast' altında gerçekleştiğini belirten heyet, ayrıca sanığın sabıkasız geçmişini, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak bu cezayı 17,5 yıla çevirdi. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımdaki oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası Arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımdaki oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası SULTANBEYLİ'DE CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTI SULTANBEYLİ'DE CAMİDEN HIRSIZLIK YAPTI

Fatih, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Merkez Bankası, Kapalıçarşı'dan dolar mı topluyor? Cumhurbaşkanlığından görüntülerle ilgili açıklama
13:45 Dev mücadeleyi yönetecek! Halil Umut Meler'e UEFA'dan özel görev
13:29 Köydeki ağaçları yerinden söken hortum anı cep telefonu kamerasında
13:29 Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Sözlü savunma yapılmaması tutanak altına alındı
13:25 Özlem Zengin'i küplere bindiren paylaşım! Canlı yayında sinirden eli ayağı titredi
12:59 Hırçın boğa, merada hayvan otlatan 4 çocuk babasını öldürdü
12:59 AK Parti'de "İstifanın eşiğindeyiz" diyen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı
12:47 Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'ın talebi sonrası Slaven Bilic bombası
12:46 Arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımdaki oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
12:41 Oyuncu Yüsra Geyik, Bozkır dizisi için çırılçıplak kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2023 14:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement