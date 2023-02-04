Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin ölümüne neden olan teknikere 25 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin ölümüne neden olan teknikere 25 yıla kadar hapis talebi

04.02.2023 13:21
Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin ölümüne neden olan teknikere 25 yıla kadar hapis talebi

Şişli'deki bir hastanede arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımda bulunan oksijen vanalarını kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikerinin davasında mütalaa açıklandı.

Şişli'deki bir hastanede arkadaşıyla şakalaşırken yoğun bakımda bulunan oksijen vanalarını kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikerinin davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla kalem şakası yaparken yoğun bakım servisinde bulunan oksijen vanaları kapattığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Fatih K. ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Yusuf S.'nin ailesi ve müşteki avukatları da katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih K.'nın olay tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde biyomedikal teknikeri olarak görev yaptığını, tanık Ekrem K.'nın da aynı hastanenin yoğun bakım servisinde hemşire olarak çalıştığını ve olay günü sanık Fatih K. ile tanık Ekrem K. arasında şakalaşma olduğunu aktardı.

Kalemi geri vermediği için vanaları kapattığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, tanık Ekrem K.'nın Fatih K.'nın üst cebindeki kalemi aldığı, sanığın kalemini istediği, fakat tanığın kalemi vermeyip hastalarla ilgilenmeye başladığı, bunun üzerine sanığın oksijen panosunun olduğu yere giderek bir şeyler yaptığı, bu işlemden sonra alarm çalmaya başladığı, Ekrem'in Fatih'e ne yaptıysa düzeltmesini söylediği, bu söz üzerine alarmın sustuğu ve muhtemelen sanığın vanaları açmaksızın alarmı kapattığı kaydedildi.

Sanığı telefonla arayarak telefonda yönlendirmesiyle vanaları yeniden açtı

Mütalaada, bir süre sonra tanığın maktul Yusuf S.'nin tansiyonunun düştüğünü fark ederek sorumlu hemşireyi çağırdığı, diğer yoğun bakım çalışanlarıyla birlikte yoğun bakımda yatan hastaların bir kısmının oksijen alamadıklarını fark ettikleri, bu hastalara seyyar oksijen tüpü bağlayarak oksijen almalarını sağladıkları ancak maktulün hayatını kaybettiği, tanık Ekrem'in sanığın oksijen vanalarının yanına gidip bir şeyler yaptığı aklına gelince telefonla sanığı aradığı ve sanığın yönlendirmesiyle kapalı olan oksijen vanalarını tekrar açtığı aktarıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verilen mütalaada, entübe halde takip edilen maktulün, mekanik vantilatörün oksijen vanasının kapatılması nedeniyle öldüğünün anlaşıldığı ve diğer sağlık personelinin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu, tıbbi uygulama hatası bulunmadığı belirtildi.

25 yıla kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada sanık Fatih K.'nın 'olası kasıtla adam öldürmek' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanması talep edildi.

Duruşmada sanık ile avukatı, açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoğun bakımda oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin ölümüne neden olan teknikere 25 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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