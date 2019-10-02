Yoğun bakımda ölen diş hekiminin eşi: Ey cemaat eşim cinayet kurbanıdır

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın (49) cenazesi toprağa verildi. Gözyaşı döken eşi Halis Urhan, cenaze töreninde, "Ey cemaat beni dinleyiniz. Eşim hastalıktan ölmedi. Eşim cinayet kurbanıdır" dedi.

Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda 12 Eylül 2018 tarihinde, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.

KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ

Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi TÜBİTAK'tan emekli Halis Urhan, bir gün sonra hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül'de Urhan'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül'de basit bir operasyon olacağı söylenerek Alanya Başkent Hastanesi'nde ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan'ın kolundaki atardamar kesildi. Urhan'a 16 Eylül'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edildi. 27 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Urhan'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Bir çocuk annesi Urhan'ın 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından kesildi.

Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Gamze Uğurlu Urhan, dün saat 11.30'da, girdiği septik şok nedeniyle bilincini kaybetti ve kalbi durdu. Doktorların müdahale ettiği Urhan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Urhan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine getirildi. Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

'EŞİM CİNAYET KURBANIDIR'

Namazın ardından Urhan'ın cenazesi Oba Mezarlığı'na götürüldü. Birçok sağlık çalışanının da katıldığı cenazede Halis Urhan, "Ey cemaat beni dinleyiniz. Eşim hastalıktan ölmedi. Eşim cinayet kurbanıdır" diyerek, eşine ilk tedaviyi yapan doktorun 'katil' olduğunu öne sürdü.

'BUNA CİNAYETE TEŞEBBÜS DİYORUM'

Cenaze töreninden sonra da mezarlıkta kalan Halis Urhan, uzun süre eşinin kabri başında bekledi. Daha sonra gazetecileri açıklama yapan Halis Urhan, "Eşim bir kırık kol için platin takma operasyonunda bir doktor damarda hasar oluşturup, ondan sonra onu saklayıp, başka bir uzman doktora haber vermeyip, bunu saklıyorsa o doktorun bu yaptığında kasıt arıyorum. Buna cinayete teşebbüs diyorum. Ben buna hata demiyorum" diye konuştu.

'7 YAŞINDA ÇOCUĞUM ANNESİZ KALDI'

Eşinin başına gelenlerin ihmal olduğunu savunan Halis Urhan, şöyle dedi:

"Bunların hepsi cinayete teşebbüs. Eşimi son hastanede kan içinde buldum. Sorduğumda 'kaşıdı' dediler. Benim eşim doktor, öyle yarayı falan kaşımaz. Bunların hepsi ihmal, bunların hepsi cinayete teşebbüstür. Bu ihmaller sonucu eşim şu anda mezarda. Hepsi baştan sonra bir ihmal, kusur. Bu memlekette adalet varsa ben adalet istiyorum. Adalet nerede arıyorum hala. Eşim bu ihmaller sonucu mezarda yatıyor şu anda. Komaya soktular, 49 yaşında vefat etti. Benim 7 yaşında bir çocuğum var. Annesiz kaldı. 1 yıldır ben annesiz kızıma bakıyorum. Her gece birbirimize sarılarak ağlayarak yatıp uyuyoruz. Benim kızım ben üzülmeyeyim diye annesinden bahsetmek istemiyor. Eşimi bir ara eve göndermek istediler. Ama ben direndim, savaştım. Hastanede kaldı ama eşim dayanamadı" dedi.