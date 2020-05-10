Yoğun bakımdaki bebeğe, anne sütünü zabıtalar ulaştırdı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 29 günlük bebeğinin yanına gidemeyen Şerife Sütçü ile eşi Ziya Sütçü'nün yardımına koşan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, anneden aldıkları sütü hastanedeki Ali Eymen bebeğe ulaştırdı.

Bağcılar Belediyesi, özel bir hastanede kuvözde tedavi gören 29 günlük Ali Eymen Süçtü bebeğin yardımına zabıta ekiplerinin koştuğunu açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Sütçü çiftinin 29 gün önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin Ali Eymen ismini verdiği bebek, erken doğumdan kaynaklanan bir rahatsızlık nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Çiftle irtibata geçen hastane yönetimi, solunum cihazına bağlı olan bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirterek aileyi bilgilendirdi. Normal günlerde eşinden aldığı sütü çocuğuna götüren baba Ziya Sütçü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca çareyi Bağcılar Belediyesi'ni aramakta buldu. Yardım isteği üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sütçü'nün evine giderek hazırlanan anne sütünü babayla birlikte hastaneye götürdü.

Çocuğuna anne sütünü ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan baba, kendisine yardımcı olan zabıta görevlilerine teşekkür etti.

Bu zorlu günlerde kendisine uzanan yardım elinden çok memnun kaldıklarını söyleyen baba Sütçü, "Doktor arayıp da anne sütü isteyince ne yapacağımı şaşırdım. Yasak olduğu için dışarı çıkamıyordum. Ben de bir umut diyerek Bağcılar Belediyesindeki yetkililere durumu anlattım. Onlar da 'Siz merak etmeyin biz yanınızdayız' diyerek evime geldiler ve beni alıp hastaneye götürdüler. Ne kadar teşekkür etsem az." ifadelerini kullandı.