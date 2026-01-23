5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
23.01.2026 16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Kahramanmaraş'ta bir üniversite hastanesinde 5 yıl önce 5 günlük yenidoğanı darbederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını verdi. Hemşire hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ve dava eksiklerin giderilmesi için 19 Şubat'a ertelendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 5 yıl önce yaşanan ve yeniden gündeme gelen vicdansızlığın görüntüleri kamuoyunda infiale yol açtı. Yoğun bakımdaki 5 günlük bebeği darp ederek engelli bıraktığı ortaya çıkan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

SANIK AVUKATINDAN AKILALMAZ SAVUNMA

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki ailenin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise dosyaya yansıyan görüntülerin yeni olmadığını, bazı basın organlarında aynı haberlerin tekrar yayımlanmasının yargı sürecini ve mahkemeyi baskı altına aldığını savundu.

Avukat, önceki celselerde dinlenen bazı uzmanlar ile hastane çalışanlarının bebeğin erken doğum nedeniyle sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, müvekkilinin basına yansıyan görüntüler nedeniyle zor durumda kaldığını, sosyal medyada tehditler aldığını ve adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

HEMŞİREYE TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Deniz Esin Bozoklar'ı (5) 5 günlükken darp edip, bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

DAVA SÜRECİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiası üzerine adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, hemşire Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

OLAY

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar'a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

BEBEĞİN UĞRADIĞI ŞİDDET AİLEDEN SAKLANDI

Hastane yönetimi, Deniz Esin'i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin'in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.'nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet'ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat'la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık B.'nin kızları Deniz Esin'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.

14 DAKİKA SÜREN KAN ALMA

Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.'nin Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.'nin kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin'in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık B.'nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

    Yorumlar (7)

  hasan yogun hasan yogun:
    güneşi görmemesi lazım 70 0 Yanıtla
  Mustafa Acik Mustafa Acik:
    okadar şey yazmak istiyorum hiç bir şey yazmıyorum. 52 1 Yanıtla
  tuğba çavdar tuğba çavdar:
    yapılacak en güzel şey ömür boyu güneş yüzü görmemesi 50 0 Yanıtla
  7f874zyx8x 7f874zyx8x:
    pessssss artık ya izlerken tüylerim diken diken oldu vahşi hemşire 46 0 Yanıtla
  sehmus fatih sehmus fatih:
    idam 36 1 Yanıtla
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
