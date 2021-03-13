Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika

Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı
13.03.2021 20:26
Kocaelispor U-19 takımı ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Darıca Gençlerbirliği'nin altyapı futbolcusu Yasin Çetin'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kocaelispor U-19 takımı ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Darıca Gençlerbirliği'nin altyapı futbolcusu Yasin Çetin'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Darıca Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Yasin Çetin, Salı günü Kocaelispor U-29 futbol takımı ile oynanan hazırlık maçında rakip futbolcu ile girdiği pozisyonda kafasına sert bir darbe aldı. Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedaviyle birlikte genç futbolcunun, yaşam mücadelesini kazanarak tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - KOCAELİ
Son Dakika 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada