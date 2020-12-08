Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar - Son Dakika

Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar

08.12.2020 17:14

Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu'ndan plazma uyarısı Karabük'te korona virüsü (Covid-19) atlatan vatandaşlar immün plazma bağışını Kızılay Kan Merkezi'nde vermeye başladı.

Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar

Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu'ndan plazma uyarısı

KARABÜK - Karabük'te korona virüsü (Covid-19) atlatan vatandaşlar immün plazma bağışını Kızılay Kan Merkezi'nde vermeye başladı.

Korona virüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi için gerekli olan ve içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün plazma bağışı Karabük'te alınmaya başladı. Duyurunun yapılmasının ardından korona virüsü atlatan vatandaşlar 28 günün ardından plazma bağışında bulunmak için Kızılay Kan Merkezi'ne başvuru yapıyor. Yaklaşık 45 ila 60 dakika arasında süren işlemde günde 10 kişi bağış yapabiliyor.

Eylül ayında korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan 31 yaşındaki Sefa Durmuş Karabük Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek plazma bağışlarının alınmaya başlandığı ilk günün bağışçılarından biri oldu. Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Durmuş, "9 Eylül tarihinde pozitif olduğumu öğrenmiştim. 19 Eylül'de tekrar negatife döndüm. Hissettiğim ağrım yoktu. Sadece pozitif olduğumu test sonuçlarından öğrendim. Fazla bir şeyim yoktu ama genel olarak vücutta halsizlik vardı. 28 gün geçtiği takdirde de verilmesi iyi olur dediler. Onun için geldim plazma başında bulunuyorum. Yoğun bakımdaki yoğunluktan dolayı vatandaşımızın duyarlı olmasını istiyorum. Gelip bağışta bulunurlarsa sevinirim. Kendilerine şifa olacağını düşünüyorum. Esirgemesinler kendilerini" dedi.

Artık plazma bağışı için başka şehirlere gitmeye gerek olmadığını belirten Durmuş, "Geçen hafta Kızılay'a müracaatımda kan bağışının sadece Zonguldak'a yapıldığı belirtiliyordu. Bugün burada başlatılan plazma tedavisi ile alakalı kan bağışını burada başladıklarını duyurdular. Ben gönüllü olarak bağışa geldim. Vatandaşlarımızın aynı şekilde Zonguldak'a ya da başka illere kendilerini yormadan direkt Karabük'te Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek bağış yapabilirler. Türkiye genelinde yaşanan korona sıkıntısı Karabük'te de yaşamakta. Kendilerini kan bağışında bulunmalarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabük Kızılay Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı alındığını ifade eden Karabük Kızılay Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu, "Plazma başvuruları randevu usulü ile Zonguldak üzerinden yapılıyordu. Çalışmalar sonucunda dün akşam makinemiz geldi. Bugün de kurulumu yapıldı ve aynı gün plazma almaya başladık. Plazma Covid-19 ile ilgili bir tedavi süreci. Ben Karabük'te Covid-19 geçirmiş, durumu iyi olan kişilerden, şu anda yoğun bakımdan yatan hastalara faydalı olmak isteyenler için bağışlarınızı Karabük Kan Merkezi'ne davet ediyorum. Covid-19 geçirmiş ve tedavi olduktan sonra 28 gün içerisinde kendini iyi hisseden hastalarımız verebilir. Belirli şartları var. Randevu alırken bu şartları birebir kan merkezimizin yetkilileri ile sorulan sorulardan öğrenebiliyorlar. Bu sorulardan geçen, hasta olmayan plazma verebilecek durumda olan bağışçılarımız 28 gün ile 60 gün arasında plazma verebiliyor. Bu süre geçerse plazma veremiyorlar. Onun için negatife döndükten sonra 28 gün içerisinde merkezimize başvurup kendine ise diyorlarsa plazma başında bulunabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar
Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar
Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar
Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar
Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar

Dursun Yeşiloğlu, Koronavirüs, Kızılay, Karabük, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar - Son Dakika


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