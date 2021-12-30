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Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı; hasta bakıcıya 9 yıl hapis - Son Dakika

Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı; hasta bakıcıya 9 yıl hapis

30.12.2021 11:28
Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı; hasta bakıcıya 9 yıl hapis

ZEYTİNBURNU'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö. (56) "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ZEYTİNBURNU'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö. (56) "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık N.Ö. mahkemedeki savunmasında, "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.

Olay, mayıs ayında Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. bakım işlemlerini yapmak için Z.A.'nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.'ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.  Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı şunları söyledi: "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca 'iyi bir insan' ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.

"GAFLETE DÜŞTÜM, ÜZGÜNÜM"N.Ö son savunmasında şunları söyledi: "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşamki nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşire yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın bezimi değiştirir misin dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Zeytinburnu'nda bulunan hastanede müştekinin korona virüs nedeniyle yoğun bakım servisinde yatmakta olduğu ve bakıma muhtaç olduğu kaydedildi. Olay günü müştekinin bakımını yapmak üzere içeri giren hasta bakıcı N.Ö.'nun müştekinin temizliğini yaptığı, daha sonra müştekinin istememesine rağmen vücudunun diğer bölgelerini de temizlemeye başladığı belirtildi. Göğüslerini temizleme bahanesiyle taciz ettiği, daha sonrasında odaya başka bir sağlık görevlisinin gelmesi ile şüphelinin müştekiden uzaklaştığı iddianamede yer aldı.

Şüphelinin olay günü alınan ilk ifadesinde temizlemek için içeriye girdiği bakımını yaparken ayağının kayarak müştekinin üzerine düştüğünü söyledi. Olay gününe ait kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra şüphelin söylediği gibi ayağının kayarak müştekinin üzerine düşmediği, müştekinin üzerinde uzun süre beklediği ve düşme şeklinde olmadığı iddianame belirtildi. Şüpheli N.Ö. hakkında "cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.


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Zeytinburnu, Saldırı, Mahkeme, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı; hasta bakıcıya 9 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırı; hasta bakıcıya 9 yıl hapis - Son Dakika
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