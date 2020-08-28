Yoğun bakımdaki koronavirüs hastasından 'halay' sitemi - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.

Ankara'da koronavirüs ile en yoğun mücadele edilen hastaneler arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yer alıyor. Sağlık çalışanları, hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs hastalarını yaşatmak için yoğun çaba harcıyor. Başkentte koronavirüse yakalananlardan Remzi Özbay da 6 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Özbay, yoğun bakımda, virüse karşı herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.