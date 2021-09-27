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Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı - Son Dakika

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı

27.09.2021 11:12
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı, System.String[]

Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 27 yaşındaki hafız Hamza Özdemir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşarken, herkesi en az iki doz aşı olmaya çağırdı.

Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden 27 yaşındaki hafız Hamza Özdemir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşarken, herkesi en az iki doz aşı olmaya çağırdı.

Talas ilçesindeki bir camide imamlık yapan Özdemir, 4 günü yoğun bakım olmak üzere 13 gündür hastanede tedavi görüyor.

Oksijen maskesiyle nefes almaya çalışan ve konuşmakta güçlük çeken Özdemir, AA muhabirine, dua etmek için asker uğurlama törenine davet edildiğini, virüsü de buradan kaptığını düşündüğünü söyledi.

Aşı olmayı çeşitli nedenlerle ertelediğini aktaran Özdemir, ailesindeki diğer aşılı bireylerin hastalığı evde hafif şekilde atlattığını dile getirdi.

Kovid-19'un insan ayırt etmediğini vurgulayan Özdemir, "Burada kabir azabı yaşıyorum. Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun. Devlet boşuna aşı olun demiyor, devletin bir bildiği var, devletimize güvensinler. Ben şu an bu yatağı boş yere işgal ediyorum, daha ihtiyaç sahibi insanlar var. Ameliyat olması gereken insanlar var, onların tedavileri gecikiyor. Allah devletimizden razı olsun, bu hastaneler bu yükü alıyor, bunlar olmasa ne olacaktı. Beterin beteri var, yan koğuşlarda uyutulan insanlar var, onların hali benden daha kötü. İbret alsınlar, gençliklerine güvenmesinler, aşının yan etkisi var diye düşünmesinler. Milyonlarca insan aşı oluyor, herkeste yan etki olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Özdemir, nefesin kıymetinin bilinmesi gerektiğini, şu an makinelere bağlı nefes almaya çalıştığını belirterek, "Bu hastalık herkesin kapısına uğrayacak, kaçış yok. Grip, nezle gibi atlatmak için herkes aşısını olsun. Bakın halimi görüyorsunuz, benden ibret alsınlar, aşılarını olsunlar. Ben işten güçten erteledim. Türk aşısını bekledim, kısmet olmadı. Beklemesinler, en az iki doz aşılarını olsunlar." dedi.

"Bir gün bile gecikmesinler"

Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Recep Civan Yüksel de kronik hastalığı olmayan Özdemir'in genç yaşına rağmen hastalığı zor geçirdiğini anlattı.

Özdemir'in yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Böyle genç hastalarımız çok fazla, ortak noktaları çeşitli sebeplerden dolayı aşısız olmaları. 'Ben gencim, benim kronik hastalığım yok' demesinler, bir gün bile gecikmesinler. Bir günlük gecikme bir cana mal olabiliyor. Aşıda bir gün bir candır. Bir gün bile beklemeden aşı hakkı verilen herkes aşısını olmalı. İkinci doz olanlar, üçüncüyü yaptırsın."

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı - Son Dakika
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