Yoğun bakımdaki Rüzgar bebek için zaman daralıyor - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan 11 aylık SMA Tip 1 hastası Rüzgar Samet Çiçek, hastalığının ilerlemesi nedeniyle 4 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Günden güne kasları eriyen oğlunun nefes alabilmesi için boğazında delik açıldığını anlatan Çiçek ailesi, Rüzgar'ın yurt dışında gen tedavisi almasını istediklerini söyledi.

Bornova ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan Çiçek (28) çiftinin, Damla Çiçek (10) ve Deniz Fırat Çiçek'in (2) ardından dünyaya gelen oğlu Rüzgar Samet Çiçek, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 4 aylıkken teşhisi konulan Rüzgar bebek, hastalığının gün geçtikçe ilerlemesi üzerine yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor.