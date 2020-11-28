Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama - Son Dakika

Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

28.11.2020 16:17
Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi yoğun bakımda süren Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, babasının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi yoğun bakımda süren Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, babasının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Emre Vural, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Vural, Instagram, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yoğun bakımdaki Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama - Son Dakika Spor


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