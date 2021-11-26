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Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor - Son Dakika

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor

26.11.2021 08:33

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan servise çıkarılmasının ardından tedavisine devam edildiğini belirtti.

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor

DENİZLİ - Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan servise çıkarılmasının ardından tedavisine devam edildiğini belirtti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, Pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alındı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen usta oyuncu, dün öğleden sonra değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

Usta oyuncudan gelen güzel haberi Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kadir İnanır'ın sağlığının iyiye gittiği kaydedilen açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır, sağlık durumunun düzelmeye başlaması ile birlikte bugün yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, uygulanmakta olan tedavisine servisteki odasında devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor
Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor - Son Dakika


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