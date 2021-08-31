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Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü - Son Dakika

Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü

31.08.2021 16:30

Van'da bir süre önce eşi ile tartıştıktan sonra ihtihar ettiği ileri sürülen Ç.E, uzun süre tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Van'da bir süre önce eşi ile tartıştıktan sonra ihtihar ettiği ileri sürülen Ç.E, uzun süre tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Ç.E, tartıştığı kocasının kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

Müşteki Ç.E'nin ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan eşi S.E. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılığın 24 Nisan'da tartıştığı eşini yaşadıkları apartmanın 3. katından attığı iddia edilen sanık S.E. hakkında hazırladığı iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

"Eşim bana şiddet uyguladı"

Ağır yaralanan ve uzun süre hastanede tedavi gören müşteki Ç.E, eşinin kendisine sürekli sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığını, eşinin boğazına sarılarak kendisini darbettiğini ancak tehdit edildiği için güvenlik güçlerine başvuruda bulunmadığını belirtti.

Olay günü de kızına doğum günü pastası almaya gittikleri sırası eşiyle tartıştıklarını dile getiren Ç.E, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istediği sırada eşinin boynunu büktüğünü, sonrasında hiçbir şeyi hatırlamadığını ve hastanenin yoğun bakımında kendine geldiğini aktardı.

Balkona çıkmadığını ve intihar etmediğini vurgulayan Ç.E, bilincini kaybettikten sonra eşinin kendisini öldürmek kastıyla aşağıya attığını ve intihar etmiş gibi gösterdiğini ileri sürdü.

"Tartıştığım eşim sinir kriz geçirdi"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık S.E. de eşiyle ailevi nedenlerden dolayı sürekli sorun yaşadıklarını, olay günü de kızının doğum günü için pasta almaya gittikleri sırada tartıştıklarını anlattı.

İfadesinde eşinin kendisine, polisi aradığını kadın sığınma evine gideceğini söylediğini belirten S.E, tartıştıkları sırada eşinin sinir krizi geçirdiğini, kızını almak için odasına yöneldiğinde balkon kapısının sesini duyduğunu aktardı. Balkona çıktığında eşinin yerde yattığını gördüğünü dile getiren S.E, yoldan geçen bir arabayı durdurarak hastaneye götürdüğünü söyledi.

Babasının annesini aşağı attığını gördü

Şüpheli ve müştekinin kızının adli destek uzmanı eşliğinde alınan beyanında, salonda telefonla oynadığı sırada annesiyle babasının tartışmaya başladıklarını anlattı.

Annesinin "beni bu evden götürün" şeklinde bağırdığını, babasının da annesini kucağına alarak aşağıya attığını gördüğünü söyleyen kız çocuğu, babasına "baba yapma ben annemi çok seviyorum" dediğini ifade etti.

İddianamede, "şüphelinin tartışma yaşadığı eşinin boğazını sıkarak bilincini kaybetmesi sonucu kucağına alarak balkondan atması şeklinde gerçekleşen eylemi" nedeniyle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.

Mağdur kadının avukatı Sunay Koç, AA muhabirine, 24 Nisan'da gerçekleşen olayla ilgili soruşturmanın ilk etapta intihara teşebbüs olarak açıldığını söyledi.

Müvekkilinin yoğun bakım süreci sonrasında kendine gelmesinin ardından psikologlar eşliğindeki alınan beyanları sayesinde eşi tarafından atıldığının ortaya çıktığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Müvekkilin eşinin beyanı alındı daha sonra savcılıkça tutukluluğa sevk edildi. Sanık tutukluğa sevk edildi fakat tutukluluk talebi reddedildi. Savcılığın buna itiraz etmesine rağmen tekrar tutukluluk talebinin reddine karar verildi. Bundan sonra ailenin 5 yaşındaki çocuğu olayı daha da aydınlattı. Çocuk, annesinin babası tarafından atıldığını beyan etti. Bununla beraber iddianame hazırlandı ve 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Davaya dışarıdan müdahil olmak isteyen sivil toplum kuruluşları da var. Olayın takipçisi olacağız."

Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü
Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü
Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü
Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü
Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü

Cumhuriyet, Doğum, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımdan çıktı, kocasının kendisini öldürmek istediğini öne sürdü - Son Dakika


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