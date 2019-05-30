Yoğun bakımdayken uzaklaştırma cezası alan koca: Çocuklarımı istiyorum

ANKARA'da, geçen yıl Sevda P. (32), oğlunun okula geç kalması yüzünden tartıştığı eşi Ali P.'yi (43) göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Adli kontrolle serbest kalan Sevda P.'nin olay sonrası şikayeti üzerine, hastanede yoğun bakımda tedavi gören Ali P.'ye, 15 gün evden uzaklaştırma cezası verildi. Çocuklarını 1 senedir göremediğini belirten Ali P., "Eşimin tutuklanması için üst mahkemeye başvurdum. Çocuklarımın bana verilmesini istiyorum" dedi.

Olay, 17 Mayıs 2018'de meydana geldi. Sevda P. ve Ali P. çifti, oğullarının okula geç kalması nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sevda P., mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Kendisini sokağa atan Ali P., komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atardamarının yırtıldığı belirlenen Ali P., ameliyata alındı. Ali P., 15'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 40 gün hastanede tedavi gördü.

Olayın ardından gözaltına alınan Sevda P., savcılık sorgusunda; eşinin şiddet uyguladığını, kendisini korumak için eline bıçak aldığını ileri sürdü. Sevda P., "Bana vurmaya devam edince orucun da etkisiyle, ben mi yaptım yoksa o mu, bıçağın üzerine atladı. Hatırlamıyorum. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Sevda P., sosyal statüsü ve olayın meydana gelişi dikkate alınıp, adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı. Sevda P. hakkında, 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

HASTANEDEYKEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Sevda P., olaydan 4 gün sonra polis merkezine giderek, eşi tarafından tehdit edildiğini, kendisini öldürebileceğini ileri sürerek, koruma tedbiri uygulanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Ankara 9'uncu Aile Mahkemesi'nce hastanede tedavisi sürerken Ali P.'ye 15 gün süreyle evden, eşinden ve çocuklarından uzaklaştırma cezası verildi.

'BEN HASTANEDEYKEN UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ'

40 gün yattığı hastaneden, 52 ameliyat dikişi ile taburcu edilen Ali P., hastanede yoğun bakımda yatarken, hakkında uzaklaştırma kararı alındığını öğrenince şok olduğunu söyledi. Ayrı yaşadığı eşinin şiddet iddialarını kabul etmeyen, Sevda P.'nin çocuklarına şiddet uyguladığını iddia eden Ali P., "Çocuğuma şiddet uygularken, ben araya girdiğimde bu bıçaklama gerçekleşti ve kalp ana damarım ile ciğerimin bir kısmı gitti. Hayati tehlikem 20 gün devam etti; ama bu sırada eşimin başvurusu üzerine bana uzaklaştırma cezası verilmiş. Ben bunu hastaneden çıktıktan sonra öğrendim" diye konuştu.

'MAĞDUR OLAN BENİM'

Eşinin tutuklu yargılanmamasına da tepki gösteren Ali P., "Burada mağdur olan benim. Olay nedeniyle 15- 20 gün yoğun bakımda kaldım, ölümden döndüm. Şu anda haksız olan benmişim gibi mücadele ediyorum. Bizi üzen yargının bununla ilgili tedbir almaması ve bu süreci 1 yıla yakın zamana uzatması. Eşimin tutuklanması için üst mahkemeye başvurdum; ancak kabul edilmedi. Çocuklarımı 1 yıldır göremiyorum. İlk duruşma yapıldı, tutuklama talebim yine kabul edilmedi. Eşimin tutuklanmasını, çocuklarımın bana verilmesini istiyorum" dedi.



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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -