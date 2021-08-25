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"Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta" - Son Dakika

"Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta"

25.08.2021 15:08

- "Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta" Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok" Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

- "Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta"

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop:

"Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok"

KAYSERİ - Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, pandemi servislerinde aşısı eksik hastaları gördüğünü, yoğun bakımlarda da aşısızlar çoğunluğu oluşturduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, korona virüsle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Altıntop, vatandaşlara aşı konusunda uyarılarda bulunarak, "Kayseri Devlet Hastanesinde pandemi ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele kapsamında hem pandemi polikliniklerimiz çalışıyor hem de aşı polikliniklerimiz çalışıyor. Aşı polikliniklerimizi gece 23.00'a kadar açık tutuyoruz ve vatandaşlarımız o saate kadar gelip aşı olabiliyorlar. Hastanemizde biontech ve sinovac olmak üzere 2 aşımız da mevcut. Bunun dışında pandemi servislerimiz ve yoğun bakımlarımız var. Pandemi servislerini gezdiğimizde aşıları eksik olan hastaları görmek ile birlikte, aşı olmayan hastaların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ancak bizi üzen durum şu ki; yoğun bakımların yoğunluğu her ne kadar azaldı desek de yoğun bakıma yatan hastalarda yaş grubunun önceki yatışlara göre daha genç olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de aşı olmayan hastalar. Bakanlığımızın açıklaması ile delta varyantı yüzde 90 civarında ve delta plus varyantından bahsediliyor. Her iki varyantında bulaşıcılık oranı çok yüksek. Ağustos ayında olmamız ve Kayseri'nin yoğun olması bulaşıcılığı biraz daha artırdı. Özellikle aşısı olmayan hastalarda hastaneye yatışlarımız son dönemde arttı" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadaki aşı karşıtlarından etkilenmeyin"

"Elimizde aşı gibi bir gücümüz var" diyen Altıntop, "Bu hastalıkla savaşmakta elimizde aşıdan başka bir imkan yok. Biz sağlıkçılar olarak yoğun bakımdaki hastalarımıza ciddi manada üzülüyoruz. Yani 40-50 yaşları aralığındaki hastalarımızda bir artış oldu. Vatandaşlarımıza elimizde imkan varken aşılarımızı olmayı öneriyoruz. Burada sosyal medyadan ya da bilinmeyen sitelerden veya konusunda uzman olmayan kişilerden etkilenmek yerine bakanlığımızın, uzmanlarımızın, aile hekimlerimizin önerilerine uyarak kendilerine uygun aşıyı seçerek olmalarını istiyoruz. Olası bir engel durum varsa da bunu hekimleri ile teyit etmelerini istiyoruz. Bizim için insanımız değerli, bizim mutfağımızda her zaman insan var, insan hayatını kurtarmak bütün dünyayı kurtarmaktır. Biz pandemiyi konuşuyoruz ama bizim hastanemizin sadece yüzde 8'i pandemi hastaları ile dolu, bunun dışında diğer hastalıklar var. Bu diğer hastalıklardan da en çok etkilenen grubumuz yine yaşlı hastalarımız. Biz aşı olmayarak sağlık sistemimizi yorarken, bundan hizmet almak isteyen yaşlı kesim ya da kronik hastalığı bulunan kesimde etkileniyor. Bir şekilde biz de bu anlamda vebale girmiş oluyoruz" dedi.

Bu dönemde diğer hastalıklarla ilgili başvurularında arttığını dile getiren Altıntop, vatandaşların randevularını almaları gerektiğinin altını çizerek, "Diğer hastalıklarla ilgilide vatandaşlarımızda anormal bir başvuru var. Bunun sebebi de vatandaşlarımız pandemi döneminde, kapanmalarda birçok hastalığını erteledi ve bir çoğunun hastalığında ilerlemeler oldu. Bu hastalarımızın kontrolleri var, içmiş olduğu ilaçların yazımı var. Bu anlamda devamlı hastanemize başvurularda bir artış görüyoruz. Biz bu başvurular sırasında devamlı MHRS sisteminin kullanılmasını öneriyoruz. Vatandaşlarımızın MHRS sistemi ile hangi hastane boş ise o hastaneden rahatça randevu almasını istiyoruz. Randevusuz hasta kapasitemizde çok ciddi bir şekilde dolabiliyor. Bunu polikliniklerde kalabalık bir şekilde beklemekten ziyade bizim yönlendirdiğimiz birimlere ya da en azından gelmeden önce aile hekimlerine başvurarak hastalıkları ile ilgili gecikmeye neden olmayacak şekilde tedbir almalarını istiyoruz. Gurbetçilerimizin gelmesi ile de bir yoğunluk gözlemliyoruz. Bu durum zamanla azalacaktır ama maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında da vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve bunun önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Biz bulaşmayı ne kadar artırırsak, hastane yükümüz o kadar artıyor ve hastalara vereceğimiz hizmette bir o kadar etkileniyor" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok"

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Aşı karşıtlarına net bir şekilde söylemek istiyorum ki; bizler tıbbi bir müdahale yapacağımız zaman mutlaka uluslararası geçerliliği olan yayınları okuyarak, onların ne dediğine bakarız. Son dönemde yayınlarda artık aşı ile ilgili sonuçlar elimize gelmeye başladı. Yani tüm aşılarla ilgili şeffaf bir şekilde sonuçlar elimize geliyor. Şu anda ülkemizde sinovac ve biontech aşıları uygulanıyor. 2 doz sinovac olan vatandaşımız bunun üzerine 1'de biontech yaptırılabilir diye bakanlığımız açıklamada bulundu. Ancak biontech'te de 2 dozun şu anda yeterli olduğu söylendi. Biz sağlık personelleri olarak ilk defa aşı olmuş bir grubuz ve aşı olunduktan sonra hastalığı ağır geçirmiş ya da ölümle sonuçlanmış neredeyse vaka yok. Bunu da biz bir veri olarak görüyoruz. Aşı yapıldığınızda hastanede tabi ki yatabilirsiniz bunun garantisi olmaz ama yoğun bakımları, yatışları, yoğun bakımdaki entübe olma oranlarını önemli bir derecede etkilediğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımızın aşı karşıtı olmadan önce doğru kanallardan, doğru uzmanlara ulaşarak kararlarını vermelerini istiyoruz. Çünkü aynı durum bizde de oldu, aşı karşıtı olan sağlık personeli de oldu onların daha sonra hastalığı ağır bir şekilde geçirerek 'vay' dediklerini hep gördük. Böyle bir şey dememek için mutlaka aşı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta
Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta
Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta
Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Pandemi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Yoğun bakımlarda aşısızlar çoğunlukta' - Son Dakika


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