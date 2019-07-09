Son Dakika Haberleri: Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi
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Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi

7 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayınlanan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesine göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilecek.

Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayınlanan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesine göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:47 
Ekonomi
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