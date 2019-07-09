Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi
7 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayınlanan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesine göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilecek.
Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayınlanan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesine göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:47
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