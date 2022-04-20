Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı - Son Dakika
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Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı

20.04.2022 18:09

Batman, Siirt ve Bingöl'de, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta kalmadı, hastaneye yatış ihtiyacı yok denecek kadar azaldı.

Batman, Siirt ve Bingöl'de, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta kalmadı, hastaneye yatış ihtiyacı yok denecek kadar azaldı.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de Kovid-19'la sağlık teşkilatı ve diğer kurumların koordineli çalışmasının övgüye değer olduğunu söyledi.

Salgınla 21 Mart 2020'de kentte başlattıkları mücadelenin sonuna geldiklerini düşündüğünü bildiren Ömür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siirt'te ilk günden bugüne kadar yaklaşık 50 bin vakamız oldu. Maalesef bu süreçte 420 vatandaşımızı kaybettik. Bugün itibarıyla gelinen noktada Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastamız sadece 3'e düştü. Yoğun bakımda yatan hastamız bulunmuyor. İl genelinde özel hastaneler dahil toplam 14 yatan hastamız var. Çok şükür, günlük vaka sayılarımız tekli rakamlara düştü. 5, 6, 7'lerle gidiyoruz. Umarım ki sıfırı da yakında göreceğiz."

Salgınla mücadelede kentte aşılama oranının istedikleri düzeyde olmamasının kendilerini üzdüğünü aktaran Ömür, "Umarım ki yeni bir dalga bizi etkilemez. Çünkü yeni bir dalga geldiğinde aşısızların oranı yüksek olduğu için maalesef Siirt yine bundan etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı
Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı
Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı
Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı

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İl Sağlık Müdürü, Batman, Bingöl, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı - Son Dakika


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