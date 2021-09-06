Yoğun bakımları aşısızlar dolduruyor - Son Dakika

Yoğun bakımları aşısızlar dolduruyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan:

"Kayıplarımızın yüzde 90'a yakını aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor"

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, korona virüs yoğun bakımlarında yatanların yüzde 87'sini aşısız vatandaşların oluşturduğunu söyleyerek, "Kayıplarımızın yüzde 90'a yakını da yine aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halit Baykan, korona virüsle mücadele kapsamında aşını önemine değindi. Hastanelerdeki yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 87'sinin aşısız olduğunu dile getiren Baykan, "Şuan hastanelerimizde yatan hastaların yüzde 60'dan fazlası aşısız vatandaşlarımız. Yoğun bakımlarda yüzde 87'den fazla aşısız vatandaşımız yatıyor. Kayıplarımızın yüzde 90'a yakını da yine aşısız vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bunun için aşılarımızı lütfen yaptıralım. Çünkü pandemide bizi kurtaracak olan elimizdeki en önemli gücümüz aşıdır. Aşılarımız sinovac ve biontech olmak üzere 2 çeşit vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ikisini de olabilirler. Biz bu konuda ille de şunu yaptırın gibi bir tercih sunmuyoruz. Elimizde her iki aşı da bol miktarda mevcut, buradan Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu aşılar Türkiye'de ilk günden itibaren bulunuyor" dedi.

Sağlık çalışanlarında aşılama yapıldıktan sonra bir ölüm vakasının görülmediğini dile getiren Baykan, "Aşılar çıktıktan sonra biz şunu gördük ki; Şubat ayından itibaren sağlık çalışanlarımızda kayıplarımız olmuyor. Biz aşıdan önce sağlık çalışanlarımızdan çok fazla kayıp vermiştik. Vefat eden kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Sağlık camiası bu süreçte epey yoruldu. Bütün sağlık ekiplerimiz büyük bir yorgunluk içerisinde fakat bu bir savaş bu savaş daha bitmedi. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim halkımızda özellikle ricamız şu; biz en ön cephede canla, başla çalışıyoruz sizin de aşılarınızı yaptırarak, bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.