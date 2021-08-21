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Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum - Son Dakika

Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum

21.08.2021 13:16

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, hastanedeki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğunu dile getirdi. Aşılanmanın önemine dikkat çeken ve aşısız hastalarda yaş sınırının düştüğünü belirten Doç. Dr. Akelma, "Odam morga yakın ve o odaya gitmek istemiyorum. Çünkü her gün neredeyse 15-20'ye yakın cenaze çıkıyor ve oradaki feryatlar beni çok etkiliyor" dedi.

Doç. Dr. Hakan Akelma, Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama oranında yüzde 54,1 ile en düşük, vaka sayısında da nüfusa oranına göre 100 binde 627,5 kişiyle en yüksek şehirler arasında yer alan Diyarbakır'da, aşı seferberliği ile birlikte vaka sayılarının son 2-3 günde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğu ilde doktordan ürküten sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum

"AŞILAMA ARTTIKÇA VAKA SAYISI DÜŞÜYOR"

Bu durumunun aşılanma oranının artmasıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akelma, "Aşılama oranı yüzde 40 olduğu zamanlarda günlük vaka sayısı 2 binin üzerindeydi ve yoğun bakıma yansıması da çok hızlı oluyordu. Neredeyse günde 10-15 arasında hasta yatırmak zorunda kalıyorduk. Aşılama artıkça vaka sayısı da azalıyor. Tek doz BioNTech'in bile vaka sayısına yansıdığını matematiksel olarak görüyoruz. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı minimal de olsa bir azalmaya geçti. Bu anlamda bu sevindirici. Günde neredeyse Türkiye'nin yüzde 10 ölüm kaybını veren bir şehirdeydik. Ölüm sayımızın da azalması bize umut veriyor" diye konuştu.

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70 olduğu ilde doktordan ürküten sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum

"MORGA YAKIN ODAMA GİTMEK İSTEMİYORUM"

Günde 15-20 arası cenaze çıktığını ve odasının da morga yakın olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akelma, "O odaya gitmek istemiyorum. Oradaki feryatlar beni çok etkiliyor. O odama çok gitmiyorum. Bir insanın orada çığlık atması, 'baba baba' diye bağırması ya da kardeşinin çığlık atması insana çok üzüntü veriyor. Zaten yukarıda kaybettiğiniz 30 yaşında bir gebenin, bir de ailesinin aşağıda sesini dinlemek, gerçekten bizim için çok acı veren bir duygu haline geliyor. Ancak aşılama bunun önüne geçiyor. Aşılamanın faydalı olduğunu biz vaka sayılarından net olarak görebiliyoruz. Yoğun bakımdaki doluluk oranımız yüzde 70 civarında. Tabi bu yüzde 90'ları da buldu. Gün oldu, kısa süreli yer sıkıntımız da oldu. Yeni yoğun bakımlar açmak zorunda kaldık ve bunun üstesinden geldik. 2-3 gündür vaka sayısında durağanlık ve kısmi bir azalma var ama hazır yoğun bakımımız bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan ürküten sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum
Doç. Dr. Akelma

"YAŞ SINIRI AŞISIZLARDA AŞAĞIYA İNMEYE BAŞLADI"

Okulların açılması ve kış aylarıyla birlikte vaka sayısında bir kıpırdama beklediklerini vurgulayan Doç. Dr. Akelma, şunları söyledi:

"Aşı yaşının düşürülmesi ve aşılama oranının artmasıyla bunun önüne geçileceğini düşünüyorum. Diyarbakır'daki aşılama oranı yüzde 85'e ulaştığında sonbaharda bir pik görmeyeceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Aşılama oranımız yüzde 55'te kalırsa ve yükselmezse, kışın yine bir pik bekliyor olacağız. Aşılama oranının artmasıyla rahat bir sonbahar ve rahat bir okul süreci geçireceğiz. 2 yıldır okulsuz kalan çocukların okula gitmesi çok değerlidir. Aşısızlarda yaş sınırı aşağıya inmeye başladı. 17 yaşında, 14 yaşında hastamız oldu. Özellikle genç gebeler de artmaya başladı. Aşısız genç gebeler ve lohusa dönemindeki anneler ve genç nüfus da deltadan etkilenmeye başladı ve maalesef kayıp da veriyoruz. Yani yaş olarak ciddi anlamda kayıp da veriyoruz."

Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Diyarbakır, Cenaze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • FIRAT YALMAN: Aşı olmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulansın Türkiye'de ve dünyada aşı zorunluluğu getirilsin aşı karşıtları yüzünden ve tedbirlere uymayan insanlar yüzünden covid-19 vakaları her geçen gün artmaktadır covid 19 un yüksek olduğu iller kısıtlamalara tabi edilmeli bunları aynı zamanda seyahat kısıtlaması da getirilmeli benim kişisel görüşüm bu şekildedir Saygılarımla arz ediyorum maske mesafe temizlik kurallarına ve aşımızı olalım arkadaşlar Cevap Yaz 20 14 Yayından Kaldır
  • abcde abcdef: cesıtlı bahanelerle ası olmayan kardesımm, yedıgın ıctıgın hersey sankı cok dogal zararsız daaa , asının zararına geldı sıra degıl mı?? bu güne kadar saglıklı yasamaya dıkkat ettıysen aşıdan hıcbır zarar gelmez merak etme. aşı yedıklerımızın ıctıklerımızın yanında o kadar masum kalır ki.. agustos ayındayız yemın ederım domates tadı olan 1 tane domates yıyemedık.güya pembe domates dıye aldık sap kısmından en uc kısma kadar yemyesıl damar. kayış gıbı. çöpe atmamak ıcın yedık. bu sadece bir örnek. Cevap Yaz 34 7 Yayından Kaldır
  • Onur Bozkurt: Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Aşılama için evlere gidilmesi gibi kararlar alınabilir. Çoğu insan kalabalık olduğu bahanesi ile aşı olmaya yanaşmıyor olabilir. Evlerde aşılama olur ise aşı karşıtları da tespit edilmiş olur. Bu durumda da daha net önlemler alınabilir. Rahat yaşamak istiyorsak tekrar bir kısıtlama olmasın istiyorsak aşılama oranı önemli. Yoksa çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bizler artık kapanma ve ya kısıtlama yaşamak istemiyoruz. Cevap Yaz 14 8 Yayından Kaldır
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