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Yoğun Bir Gayret ve Mücadele İçerisindeyiz"

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hizmetlerin daha etkin, daha verimli, daha hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için yoğun gayret ve mücadele içerisinde olduklarını belirtti.

Yoğun Bir Gayret ve Mücadele İçerisindeyiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hizmetlerin daha etkin, daha verimli, daha hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için yoğun gayret ve mücadele içerisinde olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Düzce'ye gelen Ersoy, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hizmetlerdeki kalite, hız ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Ersoy, birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak yönetimimize doğrudan dokunan asayişten terörle mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sürücü belgelerine, acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok alanda halkımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin daha etkin, daha verimli, daha hızlı ve daha ekonomik sürdürülebilmesi için de Sayın Bakanımızın önderliğinde yoğun bir gayret ve mücadele içerisindeyiz. Bu gayretimizin bir parçası olarak, illerimizde yaptığımız bu hizmetlerin hem sunuş biçimlerini görmek hem hizmeti veren arkadaşlarımızla bir değerlendirmede bulunmak hem de hizmeti alanlardan düşüncelerini, fikirlerini öğrenmek amacıyla Yerinde İzleme ve Değerlendirme (İZDES) ekipleri kurduk."

İZDES ile hizmet kalitesini artırmak istediklerini anlatan Ersoy, daha iyisini, kalitelisini sunma arayışını devam ettirmek adına ve yaşanılan bu sıkıntılı coğrafyada, ülkenin her köşesini bir huzur beldesi haline getirebilen, milletin devletine güveninin en üst seviyeye çıkmasına çok büyük katkıları olan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Ersoy, güzel uygulama ve örneklerin başka illere de yayılmasını sağlamak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için bundan sonra da hem ziyaretlere hem değerlendirmelere devam edeceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçim süreci dahil, yaşadığımız her olayın, son yıllarda hepsinin son derece sükun, huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesinde ülkemiz adına ne kadar gurur duysak hepimizin hakkıdır diye düşünüyoruz. Aynı hassasiyetimizi devam ettirerek bundan sonra da verdiğimiz hizmetlerdeki memnuniyet seviyesini en üst derecede olmasına gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın bu doğrultudaki emirleri, talimatları, direktifleri doğrultusunda tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: AA

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