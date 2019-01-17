Yoğun Çikolatalı Kek Tarifi | Yemek Tarifleri
29 dakika önce
Yoğun çikolatalı kek tarifi, yemek tarifleri! Dünyanın en lezzetli çikolatalı keklerinden bir tanesini yapıyoruz.
Yoğun çikolatalı kek tarifi, yemek tarifleri! Dünyanın en lezzetli çikolatalı keklerinden bir tanesini yapıyoruz. Özellikle çikolata severlerin bayılacağı bu kek tarifi için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:14 Kaynak: Youtube
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