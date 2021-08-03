Yoğun duman ve alevlerin arasında canla başla mücadele ediyorlar - Son Dakika

Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken alevler bir ilimize daha sıçradı

Yoğun duman ve alevlerin arasında canla başla mücadele ediyorlar

Manavgat'taki yangın yedinci gününde Kızıldağ mevkiinde etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını yedinci günde Kızıldağ mevkinde devam ediyor.

Manavgat'ta geçtiğimiz hafta çarşamba günü, 4 farklı noktada başlayan yangın, ilçe merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ mevkinde devam ediyor. Dün gün boyu Beydiğin Mahallesi'nde etkili olan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle Kızıldağ mevkine sıçradı. Kızılçam ormanlarıyla kaplı olan bölgedeki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan seferber olmuş durumda. Köylüler yol kenarında teyakkuzda beklerken, iş makineleri ormanın içinden yol açarak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Farklı noktalarda devam eden yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor. Orman işçileri tehlikeye aldırmadan alevlerin içine çektikleri hortumlarla yoğun duman altında söndürme çalışması yaptıkları görüldü.

Öte yandan çam ağaçlarının dikensi yapraklarının oluşturduğu tabakanın yanma anı kameralara yansıdı.