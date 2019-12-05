Son Dakika › Dünya › Yoğun esrar kullanımı testis kanseri riskini artırıyor - Son Dakika Dünya
Yoğun esrar kullanımı testis kanseri riskini artırıyor
6 saat önce
Esrar kullanıcılarına bir kötü haber daha; yeni bir çalışmaya göre esrar içenlerde testis kanseri riski artıyor.
Yeni bir çalışmaya göre esrar içenlerde testis kanseri riski daha fazla. Her ne kadar araştırmada 10 yıl boyunca günde en az bir defa esrar içilmesi gibi yoğun bir kullanım sonucundan bahsedilse de risk oranı bağımlılık seviyesine göre artış gösterdiği belirtiliyor. Az miktar kullanan kişiler için ciddi bir risk söz konusu değil.
Araştırma sonuçlarına göre aşırı esrar kullananlarda testis kanserine yakalanma riski yüzde 36 artış gösterirken konuya ilişkin daha fazla test yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:28
6,5 saat kalbi durdu, 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı Zina nedeniyle değnek cezasına çarptırılan genç infazda bayıldı, ancak ceza tamamlandı Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Adalet Komitesi, azil maddelerini yazmaya başlamalı Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı