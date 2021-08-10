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Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı - Son Dakika

Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı

10.08.2021 17:01

Rize'de sağanak yağış devam ediyor. Sel sularının şiddetli gelmesinin ardından yaşanan heyelanda, bir okulun bahçesi tamamen toprak altında kaldı.

Karadeniz bölgesinde günlerdir beklenen yağışlar etkili olmaya başladı. Şiddetli yağışların yaşandığı Rize'de ise güçlü şekilde gelen sel suları nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Sel suları şiddetli geldi, koca okulun bahçesi kaşla göz arasında yok oldu

BAZI EVLERİ SU BASTI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü. Aynı köyde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin bir bölümüne doldu. Bölgedeki bazı evleri ise su bastı.

Sel suları şiddetli geldi, koca okulun bahçesi kaşla göz arasında yok oldu

BİR AN ÖNCE YAPILMASINI İSTİYORLAR

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar, gazetecilere dün akşam saatlerinde aşırı yağış olduğunu söyledi. İşyar, sağanak nedeniyle çöken okulun bahçesinin bir an önce yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Sel suları şiddetli geldi, koca okulun bahçesi kaşla göz arasında yok oldu

GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİLER

Beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı, yağmur nedeniyle evlerin arkasından aşağıya heyelan geldiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar bize haber verdi, biz de tedbir amaçlı evleri boşalttık. Bazı vatandaşları dün akşam evlerimizde misafir ettik, 26 vatandaşımızı ise camide yatırdık." dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Aksu ise tedbir amacıyla evi boşalttıklarını, geceyi çocukları ile camide geçirdiğini aktardı.

Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı

Karadeniz, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı - Son Dakika


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