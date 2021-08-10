Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı - Son Dakika

Karadeniz bölgesinde günlerdir beklenen yağışlar etkili olmaya başladı. Şiddetli yağışların yaşandığı Rize'de ise güçlü şekilde gelen sel suları nedeniyle bir okulun bahçesi çöktü, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü. Aynı köyde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin bir bölümüne doldu. Bölgedeki bazı evleri ise su bastı.

BİR AN ÖNCE YAPILMASINI İSTİYORLAR

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar, gazetecilere dün akşam saatlerinde aşırı yağış olduğunu söyledi. İşyar, sağanak nedeniyle çöken okulun bahçesinin bir an önce yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

GECEYİ CAMİDE GEÇİRDİLER

Beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı, yağmur nedeniyle evlerin arkasından aşağıya heyelan geldiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar bize haber verdi, biz de tedbir amaçlı evleri boşalttık. Bazı vatandaşları dün akşam evlerimizde misafir ettik, 26 vatandaşımızı ise camide yatırdık." dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Aksu ise tedbir amacıyla evi boşalttıklarını, geceyi çocukları ile camide geçirdiğini aktardı.