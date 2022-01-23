Yoğun kar Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda ulaşımı güçleştiriyor - Son Dakika

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte iki gündür aralıklarla süren yağış, bugün gün boyunca etkili oldu.

Yoğun kar, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz rampası, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, emniyet ekipleri sürücüleri yakın hız ve takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Yolda kalan sürücülere, ekiplerin yanı sıra civar köylerde oturanlar traktörleriyle yardımcı oluyor.

Kar yağışı, Akçakoca ilçesinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kopan elektrik telleri, ekiplerce hızla onarılıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın mecburi olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği veya zinciri olmayan araçlarımızın yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.