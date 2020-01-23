Yoğun kar etkili oluyor - BOLU - Son Dakika

Yoğun kar etkili oluyor - BOLU
6 saat önce
Bolu'da etkili olan kar, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:12 Kaynak: AA
Bolu'da etkili olan kar, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı. Kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Yoğun kar nedeniyle kentte ulaşımda zaman zaman aksamalar da yaşanıyor.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, karın bugün ve yarın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.
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