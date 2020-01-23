Yoğun kar etkili oluyor - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun kar etkili oluyor - BOLU - Son Dakika

Yoğun kar etkili oluyor - BOLU

6 saat önce

Bolu'da etkili olan kar, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da etkili olan kar, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı. Kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yoğun kar nedeniyle kentte ulaşımda zaman zaman aksamalar da yaşanıyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, karın bugün ve yarın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Yoğun kar etkili oluyor - BOLU

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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