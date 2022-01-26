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Yoğun kar genç girişimcinin fabrikasını harabeye çevirdi - Son Dakika

Yoğun kar genç girişimcinin fabrikasını harabeye çevirdi

26.01.2022 12:26
Yoğun kar genç girişimcinin fabrikasını harabeye çevirdi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı 23 yaşındaki gencin palet fabrikasının enkaza dönmesine neden oldu.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı 23 yaşındaki gencin palet fabrikasının enkaza dönmesine neden oldu. 35 kişinin istihdam edildiği fabrika çatısının çökmesinden dolayı harabeye dönerken, genç girişimcinin bir yıllık emeği ve hayalleri de enkaz altında kaldı.

Gaziantep'te son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, Organize Sanayi Bölgeleri'ni de olumsuz etkiledi. Çatılarda biriken yoğun kardan dolayı çok sayıda fabrikanın çatısı çöktü. Yağan yoğun kar bir yıl önce ailesinin desteğiyle 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde palet fabrikası kuran genç girişimci Furkan İlbaylı'nın (23) hayalleri ve emeklerini de yıktı. İlbaylı'nın işlettiği palet fabrikasının çatısı biriken yoğun kardan dolayı çökerken, 35 kişiye iş kapısı olan fabrika harabeye döndü. Üretime ara veren fabrikada yaklaşık 1 milyon liralık zarar oluştu. Fabrikada yaşanan çökmeden dolayı 35 kişi işsiz kalırken, girişimci Furkan İlbaylı çok zor şartlar altında kurduğu tesisi eski haline nasıl getireceğini kara kara düşünüyor.

"Çok zor şartlar altında çalıştım"

Dün gece yaşanan yoğun kar yağışından dolayı çatının biriken kara dayanamayarak çöktüğünü anlatan İlbaylı, üretime ara verdiklerini, bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Şu an çok zor bir durum içerisinde olduğunu aktaran İlbaylı, "Üretim yapabilmemiz mümkün değil. Siparişlerimiz aksıyor. Şu an çok ciddi bir zorluk yaşıyoruz. Bizim yanımızdaki 2-3 fabrikada da aynı şekilde çökme yaşandı. Bizim fabrikamızda hazırda çalışan 35 personelim vardı. Ancak şu anda onlar da çalışmıyor. Gidişat nasıl olur hiç bilemiyoruz. Benim yaşım 23, burası benim iş yerimdi. Çok zor şartlarda çalışarak burayı bu hale getirdim. Ancak şu an ne yapacağımızı cidden bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Fabrikaya bakıp geri dönüyorum"

Fabrikasını tekrardan ayağa kaldırmak için devlet kurumlarından destek beklediğini söyleyen İlbaylı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek almak için başvurdum. Oradan bir sonuç bekliyorum. Enkazı da kaldıramadık. Enkazı kaldırmak için de yoğun bir çalışma gerekiyor. İnsan gücüyle zaten olmaz. İş makineleri falan gerekiyor. O da ciddi bir masraf olacak. Şu an büyük bir zorluk içerisinde destek bekliyoruz. Elimizden şu an hiçbir şey gelmiyor. Her gün fabrikaya gelip bakıp tekrardan eve dönüyorum. Ben tek değilim, benimle aynı durumda olan çok sayıda fabrika var" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Fabrika, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun kar genç girişimcinin fabrikasını harabeye çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar genç girişimcinin fabrikasını harabeye çevirdi - Son Dakika
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