Yoğun kar nedeniyle akaryakıt istasyonun çatısı çöktü - Son Dakika

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde kapalı olan bir akaryakıt istasyonunun çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının altında kalan bir araç hasar gördü.

Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kullanım dışı olan akaryakıt istasyonunun çatısı, bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında biriken kar nedeniyle çöktü. Akaryakıt istasyonunun boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, istasyonda park halinde bulunan bir araç ise çöken çatının altında kaldı. Araçta hasar oluştu.

'ŞANS ESERİ KURTARDIM'

Yağan kar nedeniyle aracını istasyona park eden Mehmet Elmalı "Bu sene çok kar yağdığı ve araba bırakmaya yer olmadığı için buranın da kullanılmaması nedeniyle buraya park ettim. İlk başta çöken çatının altına çekmeyi düşündüm ancak önünde başka bir araç vardı. Onun çıkamayacağını düşünerek aracımı biraz daha ileriye park ettim. Bizim aracın üzerine düşmedi, şansımız varmış. Olay yerine geldiğimde çatının altında bir kamyonet vardı. Kepçe vasıtasıyla oradan çıkarıldı. Ben de aracımı almaya geldim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Kar fazla yağınca çatılar düşebiliyor. Hiçbir yer güvenli değil" dedi.