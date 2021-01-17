Yoğun kar nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesimi ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde trafik normale döndü.

Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Düzce ve Sakarya kesiminde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.

Karayolları ekipleri trafiği Düzce Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Yolda kalan araçlar kaldırılırken, tuzlama ve kar küreme çalışmasıyla yol ulaşıma hazır hale getirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasının ardından Anadolu Otoyolu'nun her iki yönü trafiğe açıldı.

Öte yandan Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri güzergahtaki sürücü ve yolculara ikramda bulundu.

Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.