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Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

05.02.2022 11:41
Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Siirt'i Şırnak'a bağlayan ve yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Eruh-Şırnak kara yolu, çalışmaların ardından araçların geçişine açıldı.

Siirt'i Şırnak'a bağlayan ve yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Eruh-Şırnak kara yolu, çalışmaların ardından araçların geçişine açıldı.

Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçeyi Şırnak merkeze bağlayan kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde ulaşıma kapandığını anımsattı.

Ekiplerin gece boyunca yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, "İlçemizi Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz bölgede yol genişletme çalışmalarına başladı. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

Özdemir, kar yağışı nedeniyle yolun kapanma durumuna karşı ekiplerin hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

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Faruk Özdemir, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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