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Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı - Son Dakika

Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı

10.02.2022 13:00
Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı

Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu, ekiplerin alışması sonucu açıldı.

Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Van- Hakkari kara yolu, ekiplerin alışması sonucu açıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kar ve tipi Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak açıldı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oldu.

Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı
Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı
Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı
Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı

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Güzeldere, Hakkari, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu açıldı - Son Dakika
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