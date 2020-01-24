Yoğun kar nedeniyle Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Yoğun kar nedeniyle Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ile Siirt-Batman kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ile Siirt- Batman kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Geceden itibaren etkili olan kar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, Batman-Siirt kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.
Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda şarampole devrilme tehlikesi olan 2 yolcu otobüsü vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kara yolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.
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