Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

10.03.2022 20:34
Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara- İstanbul, Ankara- Konya hatlarındaki YHT seferleri artırıldı. Ankara- İstanbul arasında 6, Ankara- Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konuldu. Buna göre yüksek hızlı trenler; Ankara- İstanbul hattında 11, 12 ve 13 Mart'ta (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'dan saat 08.15'te, İstanbul'dan saat 14.05'te, Ankara- Konya hattında ise 11 ve 13 Mart'ta (Cuma ve Pazar günleri) Ankara'dan saat 14.50, Konya'dan saat 15.35'te hareket edecek. Böylece ilave yüksek hızlı trenlerle; Ankara- İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara- Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı."


YORUMLAR
500
İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor İstanbul'a tır ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin veriliyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

İstanbul, Ankara, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement