Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı

18.01.2021 15:28

Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı Ekipler çalışmadı, yollar buz ve karla kaplı kaldı Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı

Ekipler çalışmadı, yollar buz ve karla kaplı kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan buz ve kar sürücülere zor anlar yaşatırken yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı.

Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aşarken Zonguldak İstanbul karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler ılıksu mevkiinde uygulama yaparak araç geçişine izin vermedi. Geceden bu yana etkisini sürdüren kar sebebiyle yollarda çalışma yapılmaması sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların yarına kadar devam edeceği öğrenildi.

Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı
Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı
Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı
Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı

Zonguldak, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı - Son Dakika


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