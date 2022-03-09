Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika
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Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı

09.03.2022 22:25

Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Hakkari ve ilçelerinde aralıklı yağan kar yağı ve tipiden dolayı hayatı olumsuz yönde etkiledi, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Derecik ilçesine bağlı Berdi ve Ziyni Bölgesi'nde yoğun kar fırtınası ve tipi nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, aralıksız yakalanan ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan sürücüler kendi imkanlarıyla yoldan saatler sonra ilerlerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri iş makinesi desteği ile yoğun çalışmalar yürütüyor bölgede. Baharı beklerken Kış geri döndü diyen Galip Yılmaz, "Burası Derecik ilçesine bağlı Berdi çeşmesi ve Ziyni bölgesi baya kar yağmış Mart ayının içinde baharı bekliyorken kış geldi. Kesinlikle kimse zincirsiz yola çıkmasın Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar zorla çıktı zincir bağlandığı halde. Herkes çok dikkat etsin yoğun kar ve fırtına var" dedi.

Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle uzun yola çıkacak sürücülerin hız ve mesafeleri konusunda uyardılar.

Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı
Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı
Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı

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Hakkari, Derecik, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun kar, sis ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı - Son Dakika


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