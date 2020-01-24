Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

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Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı
6 saat önce
Ardahan Valiliği, Ardahan-Şavşat kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Ardahan Valiliği, Ardahan- Şavşat kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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