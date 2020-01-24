Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Ardahan Valiliği, Ardahan- Şavşat kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.