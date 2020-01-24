Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Ardahan Valiliği, Ardahan-Şavşat kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yoğun kar ve tipi Ardahan-Şavşat kara yolunu ulaşıma kapattı, System.String[]

Ardahan Valiliği, Ardahan- Şavşat kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ardahan Valiliği, Ardahan, Şavşat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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