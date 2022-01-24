Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2) - Son Dakika

Yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a girişler durduruldu (2)

TIR HARİCİ ARAÇLARIN ANADOLU YAKASINA GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, "Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, diğer araçların İstanbul Anadolu yakasına ulaşımı için yol trafiğe açılmıştır. Ancak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,