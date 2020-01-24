Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

6 saat önce

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Ardahan- Şavşat ve Ardahan- Posof kara yollarında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Ardahan'dan Artvin'e gitmeye çalışan Ardahan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğünü belirerek, "Yoğun bir tipi ile karşılaştık. Önümüzü göremeyecek kadar yoğunlaştı tipi. Bu nedenle geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü risk." dedi.

Karayolları, tipinin gece etkisini artırmasi beklendiğinden dolayı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan, Şavşat, Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:55 Kaynak: AA
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