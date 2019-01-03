Yoğun Kar Yağışı

Kırklareli
'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar
yağışı, özellikle Demirköy
ve Kofçaz
ilçeleri ile Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yolunda etkisini zaman zaman tipi şeklinde sürdürüyor.
Bölgede aniden etkisini artıran kar yağışının ardından bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 7, Kofçaz ilçesinde 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santimetreye ulaştı.
Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.